Более половины контрактов гособоронзаказа 2021 г. заключены в прошлом году - Уруский

Более половины контрактов государственного оборонного заказа 2021 года заключены в прошлом году, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Факт остается фактом, что у нас более половины контрактов в 2021 году ...были составлены в 2020 году. Это требует дополнительного анализа", - сказал Уруский на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что общий объем финансирования государственного оборонного заказа на 2021 год составляет 27 млрд 109 млн грн.

"По состоянию на 1 июля 2021 года государственными заказчиками заключено 159 государственных контрактов на общую сумму фактически 15 млрд.грн., что составляет 55% общего объема финансирования, предусмотренного государственным оборонным заказом 2021 года", - отметил вице-премьер-министр.

Уруский уточнил, что в 2021 году заключено 12 контрактов на сумму 125 млн грн., пролонгировано 147 контрактов на сумму 14 млрд.700 млн грн.