Экономика

10:55 30.04.2021

Корпоратизация и новая оборонно-промышленная стратегия повысят эффективность ОПК Украины – послы G7

1 мин читать
Корпоратизация и новая оборонно-промышленная стратегия повысят эффективность ОПК Украины – послы G7

Послы G7 на встрече с вице-премьером, министром стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским высказали надежду на сотрудничество в проведении своевременной, тщательной реформы оборонной промышленности для обеспечения безопасности, конкурентоспособности отрасли.

"Корпоратизация и принятие новой оборонно-промышленной стратегии и, согласно законодательству, полностью согласованных с основными принципами ОЭСР, должны содействовать повышению эффективности и привлечению иностранных инвестиций в этот сектор", - говорится в Твиттер-аккаунте послов G7.

Теги: #g7 #опк #уруский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:52 29.04.2021
Уруский обсудил с послами стран G7 реформирование ОПК Украины

Уруский обсудил с послами стран G7 реформирование ОПК Украины

09:49 29.04.2021
Послы G7 отмечают важность отсутствия политического вмешательства в управление госпредприятиями в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

Послы G7 отмечают важность отсутствия политического вмешательства в управление госпредприятиями в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

16:21 22.04.2021
Послы G7 приветствовали продвижение нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ

Послы G7 приветствовали продвижение нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ

22:57 21.04.2021
Ермак проинформировал послов стран G7 о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины

Ермак проинформировал послов стран G7 о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины

12:56 21.04.2021
Разумков надеется, что Рада вскоре заслушает представителей оборонной сферы

Разумков надеется, что Рада вскоре заслушает представителей оборонной сферы

17:44 20.04.2021
Украина предлагает создать Международную корпорацию инновационного развития "ГУАМ и партнеры"

Украина предлагает создать Международную корпорацию инновационного развития "ГУАМ и партнеры"

15:52 20.04.2021
Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с безопасностью и прогресс в реформах

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с безопасностью и прогресс в реформах

09:07 20.04.2021
Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса

Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса

18:53 16.04.2021
G7: выполнение Украиной согласованных условий программы stand-by МВФ будет способствовать большему процветанию

G7: выполнение Украиной согласованных условий программы stand-by МВФ будет способствовать большему процветанию

17:54 15.04.2021
Послы G7 приветствуют инициативу Зеленского по ликвидации ОАСК

Послы G7 приветствуют инициативу Зеленского по ликвидации ОАСК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Fitch подтвердило рейтинг ДТЭК ВИЭ "B-" и исключила его из списка рейтингов для возможного понижения

Эффективность ВИНК на базе "Центрэнерго" будет во многом зависеть от включения в нее шахт "Добропольеугля" – глава "ДТЭК Энерго"

Витренко предлагает рассмотреть вариант объединения "Укрнафты" и "Укртатнафты" с контрольным пакетом у государства

Госдолг Украины в марте сократился на 38,7 млрд грн, или на $1,2 млрд - Минфин

Fitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного понижения из-за ограниченной ликвидности

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" совместно с ЕБРР начинает проект развития инфраструктуры для электротранспорта

Fitch подтвердило рейтинг ДТЭК ВИЭ "B-" и исключила его из списка рейтингов для возможного понижения

Группа депутатов предлагает уволить министра финансов Марченко

АМКУ оштрафовал участников рынка энергоугля почти на 776 млн грн за синхронное повышение цен в 2016-2019 гг.

Акционеры ш/у "Покровское" "Метинвеста" освободили "Донецксталь"-метзавод" от уплаты $246,5 млн долга по мировому соглашению

Эффективность ВИНК на базе "Центрэнерго" будет во многом зависеть от включения в нее шахт "Добропольеугля" – глава "ДТЭК Энерго"

Витренко предлагает рассмотреть вариант объединения "Укрнафты" и "Укртатнафты" с контрольным пакетом у государства

Госдолг Украины в марте сократился на 38,7 млрд грн, или на $1,2 млрд - Минфин

"Укрэнерго" намерено рассчитаться с участниками балансирующего рынка до момента реализации их судебных исков – Кудрицкий

Fitch поставило рейтинг "Укрзализныци" на пересмотр для возможного понижения из-за ограниченной ликвидности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА