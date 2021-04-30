Корпоратизация и новая оборонно-промышленная стратегия повысят эффективность ОПК Украины – послы G7

Послы G7 на встрече с вице-премьером, министром стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским высказали надежду на сотрудничество в проведении своевременной, тщательной реформы оборонной промышленности для обеспечения безопасности, конкурентоспособности отрасли.

"Корпоратизация и принятие новой оборонно-промышленной стратегии и, согласно законодательству, полностью согласованных с основными принципами ОЭСР, должны содействовать повышению эффективности и привлечению иностранных инвестиций в этот сектор", - говорится в Твиттер-аккаунте послов G7.