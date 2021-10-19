Украина и Канада до 2022г начнут строительство космодрома в Новой Скотии с планом запуска "Циклон 4М" в конце 2023г

Украина и Канада решили все бюрократические вопросы, и уже в конце 2021 года в канадской провинции Новая Скотия начнется строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносители "Циклон 4М", сообщил вице-премьер - глава Минстратегпрома Олег Уруский.

Он сообщил в Facebook, что во вторник обсудил детали реализации этого проекта с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье, напомнив, что в нем также принимают участие украинские предприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.Макарова".

По словам Уруского, Матье сообщил, что уже существуют предварительные договоренности с компаниями из США по запуску их спутников украинский ракетой-носителем "Циклон-4М", и первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.

В свою очередь вице-премьер отметил, что Минстратегпром в пределах своих полномочий готов оказывать содействие предприятиям космической отрасли Украины в реализации этого проекта.

Уруский также отметил, что реализация отдельных аспектов украинской-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, принятие которой ожидается в ближайшее время в Верховной Раде. В частности, планируется создание маршевого двигателя РД-870 тягой 80 тс и его дальнейшее использование в качестве маршевого для первой ступени указанного ракеты-носителя.