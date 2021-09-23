Уруский обсудил с представителями американского Института оборонного анализа реформу оборонной промышленности и помощь США

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский обсудил в ходе встречи с делегацией Института оборонного анализа (IDA, США) во главе с Мартином Гордоном Нейлом текущую реформу оборонной промышленности Украины и предоставление американской помощи в этом процессе.

Как сообщается на сайте ведомства в четверг, Уруский рассказал об архитектуре построения украинского оборонно-промышленного комплекса, целях и задачах, которые будут решать государственные холдинговые компании "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины", а также роль и полномочия наблюдательных советов, которые будут сформированы в них.

"Эксперты IDA положительно оценили динамику тех изменений, которые происходят в Украине в процессе реформирования оборонной и авиакосмической отрасли… Эксперты предложили оказание помощи в сфере разработки нормативно-правовых документов, необходимых в процессе проведения реформ", - говорится в сообщении.