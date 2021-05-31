КБ "Южное" заключило контракт с европейской компанией ISILaunch по выводу на орбиту "Сич-2-30"

Конструкторское бюро (КБ) "Южное" им.Янгеля заключило контракт с европейской компанией ISILaunch (Нидерланды) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30 (2-1)", сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на странице в Facebook в понедельник.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILaunch имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которая уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - отметил он.

По его словам, к настоящему времени уже осуществлен авансовый платеж.

"Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв - январь 2022 года). Однако надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины, и задача президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена", - написал Уруский.

Он также отметил, что в настоящее время КБ "Южное" вместе с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску "Сич-2-30" и подготовке наземного сегмента.

"Запуск и дальнейшее использование данного спутника позволят решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в апреле 2021 года определил госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля заказчиком работ по обеспечению запуска космического аппарата дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич-2-1" и его страховки.

В документах указывается, что "Сич-2-1" планируется включить в европейскую программу ДЗЗ Copernicus, а интервал пространственной разрозненности 5-10 м широко затребован в народном хозяйстве. Прямой экономический эффект ожидается благодаря продаже коммерческим структурам не менее чем 150 тыс. кв. км и оценивается в $5 млн в год только за счет данных, полученных из Украины.