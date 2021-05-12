Украина намерена создать Центр сертификации продукции из спецсталей и сплавов – вице-премьер

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины планирует создать Центра сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения, сообщил вице-премьер – глава Минстратегпрома Олег Уруский на форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

"Центр должен содействовать увеличению роста экспорта сертифицированной по международным стандартам металлопродукции из специальных сталей и сплавов, изделий из них и импортозамещения", – сказал Уруский.

Вице-премьер отметил, что цель – максимально приблизить такую украинскую продукцию к качеству аналогичной продукции в странах ЕС и НАТО.

Глава Минстратегпрома также презентовал отдельные аспекты Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2030 года, которая недавно была принята правительством и в ближайшее время должна быть рассмотрена на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины. По его словам, этот документ должен стать основой для подготовки государственных целевых программ.

Как отметил Уруский, в стратегии определены приоритетные направления разработки и производства вооружения и военной техники: автоматизированные системы управления; ракетная техника; средства ПВО и ПРО; высокоточные средства поражения, боеприпасы и продукция специальной химии; средства РЭБ; безэкипажные платформы (воздушного, наземного и морского базирования) и ударная робототехника; экипировка "солдата будущего".

Вице-премьер указал, что объем средств, предусмотренных в госбюджете на обеспечение развития ОПК, предлагается определить на уровне не менее 0,5% ВВП ежегодно.

По его словам, планируется также до 2030 года довести долю гражданской продукции в ОПК минимум до 50% в общем объеме производства.