Экономика

13:12 21.05.2021

Уруский ожидает завершения процедуры банкротства "АвтоКрАЗа" до конца 2021 г. и большей вовлеченности АО в ОПК

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Уруский ожидает завершения процедуры банкротства "АвтоКрАЗа" до конца 2021 г. и большей вовлеченности АО в ОПК

Процедура банкротства АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) должна завершиться до конца текущего года, что позволит снять негативное влияние этого правового положения компании на процесс оборонных закупок, сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский агентству "Интерфакс-Украина".

"Банкротство АО "АвтоКрАЗ" является ответной мерой на угрозы его рейдерского захвата. Насколько мне известно, до конца текущего года все процессы, связанные с этой процедурой, должны быть завершены. И это важно, ведь, и я это неоднократно подчеркивал, текущее правовое положение предприятия негативно влияет на процесс оборонных закупок. Надеюсь, этот вопрос вскоре будет снят акционерами с повестки дня и "АвтоКрАЗ" будет нормально работать", - отметил Уруский.

Он также выразил надежду, что закупку продукции для нужд ВСУ и правоохранительных органов не усложнит продажа Фондом гарантирования вкладов физических лиц пула кредитов неплатежеспособных банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом предприятий группы КРАЗ финкомпании "Финтакт" за 269 млн грн.

"Для внутренних и внешних заказчиков главное - качественная продукция, своевременно поступающая потребителям, а для предприятия - загруженность и возможность развития. Как по мне, важно, чтобы страна с многолетним опытом и реальным мощным потенциалом по производству грузовиков, образцы которой известны во всем мире, не утратила технологические возможности, а развивала их, улучшая позиции на рынке. И собственник это глубоко должен осознавать", - пояснил министр.

Вице-премьер отметил, что отрицательно относится к идее национализации "АвтоКрАЗа", с которой в 2020 году выходил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, и назвал эту идею крайней мерой, которая в данном конкретном случае неуместна.

В то же время Уруский не исключил возможности вхождения предприятий группы КРАЗ в новые холдинги, которые будут формироваться на базе "Укроборонпрома".

"В какой это будет форме - другой вопрос. Главная идея, которую преследует Минстратегпром в предложенной реформе, - создание такой бизнес среды, где предприятия свободно могли бы покупать / продавать акции созданных холдинговых компаний в оборонной и аэрокосмической сферах. То есть акции АО "АвтоКрАЗ" могут быть куплены или, наоборот, само предприятие станет акционером какого холдинга", - пояснил он.

Касаясь вопроса объема продукции, которую могло бы закупать государство у "АвтоКрАЗа", Уруский подчеркнул, что этот объем определяют госзаказчики - Минобороны, МВД, Нацгвардия и Пограничная служба.

"Впрочем, во время моего пребывания вместе с министром обороны Украины Андреем Тараном в мае 2021 на предприятии, этот вопрос обсуждался. По словам руководства "АвтоКрАЗа", для его работы на прибыль нужно иметь заказ около 1 тыс. машин в год. А чтобы выйти, как говорится, "в ноль" - это около 500 машин", - сообщил вице-премьер

"АвтоКрАЗ" – единственный украинский производитель большегрузных автомобилей по полному циклу, выпускает 33 базовые модели, почти 350 модификаций и 1500 комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и в ВСУ. Грузовики КрАЗ известны надежностью и простотой в эксплуатации и ремонте более чем в 70 странах мира.

По иску Ощадбанка Хозяйственный суд Киева в сентябре 2018 года открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,688 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

На прошлой неделе ФГВФЛ продал за 269 млн грн ФК "Финтакт" пул кредитов неплатежеспособных банков "Финансы и кредит" и Дельта Банка, в числе залогов по которым Кременчугский автозавод (Головное предприятие группы КРАЗ) и Полтавский автоагрегатный завод.

До 2021 года бенефициарами "ФК "Финтакт" числились, в т.ч., Олег Артеменко и Николай Похилько. Finbalance писал, что физлица с такими же именами работали в банке "Финансы и кредит" и других структурах Константина Жеваго – главного акционера "АвтоКрАЗа".

Теги: #уруский #автокраз
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