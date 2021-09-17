Политика

15:55 17.09.2021

Власть должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к законопроекту об олигархах – нардеп Рахманин

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Власть должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к законопроекту об олигархах – нардеп Рахманин

Действующая редакция антиолигархического законопроекта никоим образом не лишает олигархов влияния в Украине, и принимать его в подобном виде нет смысла, считает народный депутат фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Как сообщает пресс-служба "Голоса" в пятницу, нардеп убежден, что было бы уместно, если бы парламент дождался выводу Венецианской комиссии относительно указанного законопроекта, прежде, чем принимать его во втором чтении.

"Если Верховная Рада примет в целом законопроект №5599, не дождавшись выводов Венецианской комиссии, это нанесет ущерб репутации государства и поставит под сомнение искренность намерений власти очистить политику от коррупционного влияния", - отметил Рахманин.

По его словам, несмотря на то, что рекомендации Венецианской комиссии не являются обязательными к исполнению, Раде не стоит принимать этот законопроект, пока европейские конституционалисты не сделают свои выводы.

"Смысловой нагрузки этот законопроект не несет: по достаточно произвольной процедуре неуполномоченный орган - СНБО, что противоречит Конституции, определяет круг лиц олигархами и вносит в странный реестр. Далее все. Никаких взысканий, санкций или ограничений. Каким образом это может заставить олигархов быть законопослушными и ответственными, о чем неоднократно говорил сам президент, я лично не знаю. Этот законопроект в основном о пиаре", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что тот, кто "хочет бороться с олигархами, делает это, а кто не хочет - придумывает странные законопроекты".

"Это такая маленькая моральная сатисфакция людям, с которыми ты вынужден находиться в одном политическом пространстве, на которых не можешь или реально боишься влиять", - убежден Рахманин.

Нардеп подчеркнул, что закон, в случае его принятия, ничего не даст в области очистки страны от коррупционного влияния олигархов, ведь в "Украине сейчас достаточно инструментов для реальной борьбы с олигархами".

"По количеству различных силовых структур мы, наверное, абсолютный чемпион в Европе: у нас есть Офис генпрокурора, Нацполиция, СБУ, НАБУ, САП, ГБР, АМКУ, БЭБ. Если какой-то из этих структур не хватает полномочий, Верховная Рада охотно рассмотрит возможность их расширения. Но это должно происходить в рамках Конституции", - резюмировал нардеп.

Теги: #олигархи #голос #рахманин
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