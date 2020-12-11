Экономика

11:18 11.12.2020

Корректировка гособоронзаказа с 2021 не должна превышать 5-7% на протяжении фингода - Уруский

1 мин читать
Корректировка гособоронзаказа с 2021 не должна превышать 5-7% на протяжении фингода - Уруский

Корректировка государственного оборонного заказа (ГОЗ) с 2021 года не будет превышать 5-7% на протяжении финансового года, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский по итогам совещания о приоритетах ГОЗ в 2021-2023 гг.

"Во время совещания отметил, что в следующем году будет изменен подход к выполнению ГОЗ, в частности в контексте значительной его корректировки в течение финансового года, особенно - перенос заказа на конец года. Изменения от определенных финансовых показателей, утвержденных ГОЗ, не должны в течение года превышать 5-7%. Кроме того, подчеркнул важность планирования оборонного заказа минимум на три года для обеспечения стабильной работы и прогнозируемого развития оборонной промышленности", - написал он в соцсети Facebook.

Уруский подчеркнул, что сложившаяся в 2020 году ситуация с выполнением ГОЗ не должна повториться в дальнейшем. "Состояние выполнения гособоронзаказа в 2020 году засвидетельствовало острую необходимость смены подходов в сфере закупки вооружения и военной техники основными отечественными заказчиками", - указал он.

"Надеюсь, что текущий год все же будет завершен надлежащим выполнением гособоронзаказа и эффективным использованием средств госбюджета", - добавил вице-премьер.

Теги: #уруский #корректировка #гособоронзаказ
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 09.12.2020
Вице-премьер Уруский 10 декабря проведет совещание по выполнению Гособоронзаказа-2020

Вице-премьер Уруский 10 декабря проведет совещание по выполнению Гособоронзаказа-2020

10:38 09.12.2020
Потенциальный партнер "Южмаша" корейская Caris подлежит серьезной проверке - Уруский

Потенциальный партнер "Южмаша" корейская Caris подлежит серьезной проверке - Уруский

10:36 09.12.2020
Украина обсуждает с Турцией создание совместного ракетоносителя – вице-премьер Уруский

Украина обсуждает с Турцией создание совместного ракетоносителя – вице-премьер Уруский

17:42 28.10.2020
Уруский: Минобороны согласовывает "последние штрихи" контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов Ан-178

Уруский: Минобороны согласовывает "последние штрихи" контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов Ан-178

15:34 28.10.2020
Уруский назвал ряд факторов, которые привели к крушению самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом

Уруский назвал ряд факторов, которые привели к крушению самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом

15:09 28.10.2020
Главными причинами катастрофы Ан-26 под Чугуевом были системные нарушения правил полетов в ХНУВС и недостаточный профессионализм экипажа – Уруский

Главными причинами катастрофы Ан-26 под Чугуевом были системные нарушения правил полетов в ХНУВС и недостаточный профессионализм экипажа – Уруский

16:22 26.10.2020
"Нибулон" может стать центром локализации кораблестроения в Украине – вице-премьер

"Нибулон" может стать центром локализации кораблестроения в Украине – вице-премьер

12:20 19.10.2020
Гособоронзаказ на грани срыва - Рахманин

Гособоронзаказ на грани срыва - Рахманин

16:09 07.10.2020
Установлена техническая причина нештатной работы двигателя АН-26, разбившегося под Чугуевом – Уруский

Установлена техническая причина нештатной работы двигателя АН-26, разбившегося под Чугуевом – Уруский

18:31 01.10.2020
"Укроборонпром" презентовал вице-премьеру стратегию трансформации в 7 отраслевых холдингов

"Укроборонпром" презентовал вице-премьеру стратегию трансформации в 7 отраслевых холдингов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Deutsche Bank осторожно оптимистичен в оценке рынка ОВГЗ в 2021г, отмечает риски инфляции

Moody's повысило рейтинги валютных депозитов 7 банков с "Caa1" до "B3", Райффайзен Банка Аваль - до "B2" по новой методологии

В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу "ВиЭйБи Банка" как попытку его саботажа

НБУ ориентируется на рост международных резервов Украины в 2020г с $25,3 до более $27 млрд

Нацбанк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль ожидает сообщения о начале миссии МВФ в Украине

ГИЯРУ подтвердила готовность блока №1 Ривненской АЭС работать до 2030

Топ-менеджеры американских компаний обещают создать 1 млн рабочих мест для афроамериканцев за 10 лет

АМКУ планирует открыть дело относительно платы за лоцманскую проводку

Deutsche Bank осторожно оптимистичен в оценке рынка ОВГЗ в 2021г, отмечает риски инфляции

BRDO обратился в АМКУ на предмет возможных антиконкурентных действий облгазов

Moody's повысило рейтинги валютных депозитов 7 банков с "Caa1" до "B3", Райффайзен Банка Аваль - до "B2" по новой методологии

Отремонтированые в Черкасской области дороги сократили время в пути к Киеву на час - Кубраков

В НАБУ расценивают действия Офиса генпрокурора по делу "ВиЭйБи Банка" как попытку его саботажа

Мининфраструктуры хочет за 3-4 года исключить госуправление в инфраструктурных компаниях - Криклий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА