Корректировка гособоронзаказа с 2021 не должна превышать 5-7% на протяжении фингода - Уруский

Корректировка государственного оборонного заказа (ГОЗ) с 2021 года не будет превышать 5-7% на протяжении финансового года, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский по итогам совещания о приоритетах ГОЗ в 2021-2023 гг.

"Во время совещания отметил, что в следующем году будет изменен подход к выполнению ГОЗ, в частности в контексте значительной его корректировки в течение финансового года, особенно - перенос заказа на конец года. Изменения от определенных финансовых показателей, утвержденных ГОЗ, не должны в течение года превышать 5-7%. Кроме того, подчеркнул важность планирования оборонного заказа минимум на три года для обеспечения стабильной работы и прогнозируемого развития оборонной промышленности", - написал он в соцсети Facebook.

Уруский подчеркнул, что сложившаяся в 2020 году ситуация с выполнением ГОЗ не должна повториться в дальнейшем. "Состояние выполнения гособоронзаказа в 2020 году засвидетельствовало острую необходимость смены подходов в сфере закупки вооружения и военной техники основными отечественными заказчиками", - указал он.

"Надеюсь, что текущий год все же будет завершен надлежащим выполнением гособоронзаказа и эффективным использованием средств госбюджета", - добавил вице-премьер.