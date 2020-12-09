Экономика

14:32 09.12.2020

Вице-премьер Уруский 10 декабря проведет совещание по выполнению Гособоронзаказа-2020

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Вице-премьер Уруский 10 декабря проведет совещание по выполнению Гособоронзаказа-2020

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 10 декабря проведет совещание с основными заказчиками вооружения и военной техники по ситуации вокруг выполнения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) 2020 года, сообщили в пресс-службе Минстратегпрома в среду.

"Планирую собрать основных государственных заказчиков, чтобы они определили приоритеты государственного заказа, и не было такого, чтобы во время финансового года заказчики вносили кардинальные изменения в этот государственный оборонный заказ, особенно - переносили его на конец года, как это имело и имеет место по сей день", - пояснил Уруский на минувшей неделе необходимость такой встречи в интервью "Радио Свобода".

Вице-премьер подчеркнул, что президент Владимир Зеленский поставил задачу прогнозировать заказы минимум на три, а лучше на пять-десять лет, чтобы оборонная промышленность могла стабильно работать и прогнозируемо развиваться.

Комментируя выполнение ГОЗ-2020, Уруский сообщил о намерении сделать серьезные вложения по ракетному комплексу "Нептун" еще до конца этого года.

"Думаю, что все-таки будет подписан контракт Минобороны и ГП" Антонов "о строительстве трех новых самолетов впервые за время независимости. Речь идет также о ремонте бронетанковой техники о возможной закупке артиллерийских систем ", - отметил также глава Минстратегпрома.

В пресс-службе уточнили, что в совещаниях по ГОЗ традиционно принимают участие представители Минэкономики, Минобороны, Госспецсвязи, МВД, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, СБУ, Национальной гвардии, госконцерна "Укроборонпром", а также Офиса президента и аппарата СНБО Украины.

Как сообщалось, Уруский 18 ноября уже проводил совещание по вопросам выполнения ГОЗ-2020. Тогда была отмечена необходимость принятия госзаказчиками неотложных мер для обеспечения выполнения задач ГОЗ и эффективного использование средств госбюджета, направленных на финансирование нужд обороны и безопасности.

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в среду сообщил в Facebook, что в этом году предприятия госконцерна выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа, а остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров - 10% и частных производителей - 54%.

По словам Найема, "Укроборонпром" на конец года ожидает 100% выполнения плана ГОЗ. Он уточнил, что сегодня в его рамках выполняются 256 контрактов на сумму более 13 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Главного управления разведки Минобороны. В частности, 50 контрактов заключено по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 16 - по разработке ВВТ, 190 - по ремонту и восстановлению ВВТ. По состоянию на ноябрь 2020 года к выполнению ГОЗ привлечены 46 предприятий "Укроборонпрома".

До конца 2020 года ожидается заключение государственных контрактов с Минобороны еще на 6,5 млрд грн со сроками их выполнения в 2021 году, написал замгендиректора "Укроборонпрома".

Теги: #уруский #гособоронзаказ #оборонпром
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