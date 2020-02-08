В учениях "Си Бриз-2020" примут участие 20 стран, в том числе Южная Корея, Норвегия и Япония

В 2020 году к участию в украинско-американских командно-штабных учениях "Си Бриз" присоединились 20 стран, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Как отметил руководитель учений от Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато, - важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно - представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории "Си Бриз" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных сил Норвегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели в Одессе многонациональный штаб согласовывал концепцию будущих маневров. Так, в штабе работали специалисты Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции.

От Госпогранслужбы Украины в "Си Бриз – 2020" запланировано участие 7 единиц корабельно-катерного состава и 3 отделов специальных действий Морской охраны, пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда и специального отряда "Дозор", самолета и вертолета пограничной авиации. В общей сложности более 200 пограничников будут задействованы в морском, сухопутном, противодиверсионном водолазном и воздушном компонентах учений.

"В течение июльских двух недель пограничники будут задействованы и в маневрировании, и в разнородных стрельбах, в десантировании с помощью специальных устройств, и без парашютов, в принудительной остановке судна-нарушителя одновременно с воды и с воздуха, в надводных и подводных поисках и в захвате плацдармов в составе интернационального подразделения", - добавили в ведомстве.