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15:02 02.07.2021

В Черном море продолжаются украинско-американские учения "Си-Бриз 2021"

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В Черном море продолжаются украинско-американские учения "Си-Бриз 2021"

В черноморском регионе продолжаются украинско-американские военные учения "Си-Бриз 2021", в данный момент проводится фаза слаживания в море, которая является одним из подготовительных этапов к активной стадии учений, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в пятницу.

"Участники водолазного компонента из США, Украины, Латвии, Польши, Грузии и Канады совместно отрабатывают задачи в море. Национальная гвардия Украины представлена водолазной группой отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что члены международной команды водолазов общаются под водой исключительно специальным языком жестов.

"Это международный язык, однако он имеет много нюансов. Именно поэтому перед каждым общим погружением с водолазами проводят обязательный брифинг для уточнения некоторых вопросов, в том числе и по языку жестов", - сообщают в НГУ.

Там подчеркивают, что одной из задач водолазного компонента учений является выявление и идентификация взрывоопасных предметов с помощью новейшего оборудования, которым можно разминировать предметы, обнаруживать мины и искать затонувшие объекты.

"Во время слаживания действий водолазы Национальной гвардии Украины с иностранными коллегами отработали спуски в закрытой системе дыхания типа "Aqua-Lung" (производства США), хождение под водой по сигналам с помощью системы управления и локализации - гидролокатора "SHARK MARINE", что было предоставлено американскими партнерами. Также гвардейцы-водолазы совместно с американскими и канадскими медиками прошли практический курс по оказанию первой домедицинской помощи с использованием барокамеры", - резюмируют в Нацгвардии.

Учения Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

Теги: #учения #нацгвардия #си_бриз
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