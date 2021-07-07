На военных учениях "Си Бриз-2021" завершилась подготовка к финальной фазе водолазного компонента

В ходе украинско-американских военных учений "Си Бриз-2021" завершился подготовительный этап к финальной фазе водолазного компонента, в котором примут участие водолазы из Украины, США, Латвии, Польши, Канады и Грузии, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в среду.

"В течение подготовки водолазы отрабатывали слаженную командную работу, изучали новейшие образцы техники, которые будут использоваться во время выполнения задания финальной фазы - подъема затонувшей в 2016 году в одесской Практической гавани яхты "Буревестник", которая по легенде учений была заминирована и пошла на дно в результате взрыва", - говорится в сообщении.