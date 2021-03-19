Морские, сухопутные и воздушные подразделения Госпогранслужбы Украины присоединятся к учениям "Си Бриз-2021"

В Одессе прошла главная конференция по планированию многонациональных учений "Си Бриз – 2021", которые будут проводиться в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В этом году запланировано расширить формат и компоненты обучения. От Государственной пограничной службы Украины будут привлечены не только морской, но и сухопутный и воздушные компоненты. К участию в сухопутной составляющей сценария вместе с многонациональным батальоном будут задействованы подразделения пограничной комендатуры быстрого реагирования Южного регионального управления Госпогранслужбы и отряда ДОЗОР. В этом году планируется провести обучение с отработкой практических действий в море, на суше, в воздухе и под водой", - указывается в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что в 2020 году международные учения "Си Бриз" проводились только в морской фазе с привлечением авиации, без контакта личного состава, в связи с распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19.