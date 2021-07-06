В международных военных учениях "Си Бриз-2021" завершилась фаза слаживания морского компонента

Межнациональные тактические группы, принимающие участие в международных военных учениях "Си Бриз-2021" в Черном море, отработали первый блок учебных элементов во время выхода в море, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины во вторник.

"Передача грузов, буксировка аварийного судна и высадка досмотровых групп, формирование ордеров кораблей, плавание в костюмах, сигналопроизводство и контроль гражданского судоходства - основной перечень упражнений, отработанных перед второй частью морского компонента - свободной игрой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прямо на выходе из пункта базирования, отрабатывался элемент отражения нападения скоростных маломерных катеров, а на соответствующем полигоне - артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям.

"Традиционно в международных тактических группах руководство различными учебными элементами распределяется среди участников поочередно", - подчеркивают в ГПСУ.

Там уточняют, что уже во второй раз в таких масштабных маневрах флагман Морской охраны "Григорий Куропятников", входя в тактическую группу с представителями ВМС стран НАТО, в частности, эсминцем Военно-морских сил США "Росс", патрульным кораблем королевского флота Великобритании OPV "Trent", корветом ВМС Румынии "Contra-Amiral Horia Macellariu", корветом ВМС Болгарии "Бодры", осуществлял руководство такими стратегическими эпизодами, как стрельбы, отражение нападения на суда, а также типично пограничными элементами - контролем гражданского судоходства и сигналопроизводством.

Кроме того, корабль Морской охраны "Подолье" в тактической группе с кораблями БО Грузии и ВМС ВСУ выполняли подобный перечень упражнений, но в других районах Черного моря.

"Параллельно на Дунае происходит отработка запланированных элементов. Несмотря на существенное стратегическое значение крупнейшей судоходной реки региона и постоянное базирование там именно морских пограничников, их роль в обеспечении первичных действий и готовность как к оперативному противодействию собственными силами, так и к оказанию поддержки другим военным формированием, чрезвычайно важна", - подчеркивают пограничники.