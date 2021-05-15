В Одессе прошла заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Си Бриз-2021"

В Одессе 13 мая завершилась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений "Си Бриз-2021", сообщила служба по связям с общественностью Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Целью мероприятия стало окончательное согласование плана, формата привлечения государств-участников и рекогносцировка мест проведения", - сообщается на странице ВМС ВСУ в соцсети Фейсбук.

В конференции, вместе с Украиной, приняли участие 16 государств-участников и партнеров Североатлантического альянса.

"Си-Бриз" - это еще один важный шаг и самое главное мероприятие, направленное на получение возможностей ВМС работать полностью по стандартам НАТО. В этом году мы возвращаемся к полномасштабному формату обучения, в котором участвуют все компоненты", - отметил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В этом году в заключительной конференции впервые приняли участие представители Сенегала и Туниса.

В целом, планируется привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов в морском и воздушном компоненте и более 1400 военнослужащих подразделений различных стран в сухопутном компоненте.

Нынешние учения "Си-Бриз" объединяют рекордное количество стран-участниц, а именно 27 стран будут принимать участие непосредственно с привлечением подразделений, кораблей, самолетов и соответствующего офицерского состава. С учетом "наблюдателей" в учениях "Си Бриз-2021" планируют принять участие до 35 стран.

В прошлом году из-за карантинных ограничений учения "Си Бриз" ограничились только морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия разворачивались в акватории Черного моря без контакта личного состава.

Учения "Си Бриз" проводятся на территории Украины с 1997 года согласно Меморандума между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Соорганизаторами учений выступают Украина и США.