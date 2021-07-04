Учения "Си Бриз – 2021" демонстрируют, что Украина не остается наедине с российской агрессией – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что самые масштабные за всю историю учения "Си Бриз" в Черном море в текущем году является сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Во время рабочей поездки в Одесскую область президент посетил эсминец "Росс" Военно-морских сил (ВМС) США, который участвует в международных военно-морских учениях "Си Бриз – 2021", и пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

Зеленский назвал символичным то, что День ВМС Украины и День независимости США отмечаются в один день, и поздравил американский народ с этим праздником.

"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", - отметил глава государства.

Со своей стороны Блэк сказал, что для американских военных - большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость. Он отметил, что во время учений "Си Бриз – 2021" отрабатывается много элементов для достижения совместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.