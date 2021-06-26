Американский ракетный эсминец направляется в Черное море для участия в учениях Си Бриз-2021

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море, чтобы принять участие в ежегодных международных учениях Си Бриз.

"Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное моря для участия в ежегодных учениях Си Бриз с более чем 30 странами со всего мира", - говорится в аккаунте посольства США в Твиттере.

Многонациональные учения "Си Бриз" проводятся ежегодно. Их проведение было отменено (или не запланировано) только в 2003, 2006 и 2009 годах. Соорганизаторами являются Украина и США.