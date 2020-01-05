В Черновцах задержан фальшивомонетчик

Правоохранители Черновицкой области задержали 43-летнего жителя Черновцов, который распространял фальшивую валюту, сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

"Сотрудники Следственного управления ГУНП в Черновицкой области и Управления стратегических расследований ДВР НПУ разоблачили злоумышленника, который занимался сбытом поддельной иностранной валюты на территории Черновцов", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Во время досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) УК Украины, полицейские выяснили, что 43-летний житель областного центра распространял фальшивые купюры евро. Задокументированы несколько фактов сбыта фальшивых евро на общую сумму 6,5 тыс.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении полиции.