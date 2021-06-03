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08:58 03.06.2021

На Буковине предотвращен незаконный вывоз из Украины в Румынию культурной ценности

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На Буковине предотвращен незаконный вывоз из Украины в Румынию культурной ценности

Черновицкие таможенники предотвратили незаконный вывоз местным жителем из Украины в Румынию культурных ценностей, сообщила пресс-служба Буковинской таможня Гостаможслужбы.

"При осуществлении таможенного досмотра буковинские таможенники обнаружили не заявленную, не задекларированную и скрытую от таможенного контроля статуэтку "Восточный Воин в доспехах", в полный рост, из металла желтого цвета, высотой 55 см", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на таможенном посту "Вадул-Сирет".

Отмечается, что обнаруженные марки и открытки подпадают под действие закона "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" и могут быть вывезены за пределы таможенной территории Украины на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей.

"Никаких разрешительных документов на право перемещения гражданин не предоставил", - отметили в таможне.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, статуэтку - изъяли.

Теги: #буковина #культурные_ценности #вывоз #украина
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