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18:52 23.10.2021

На Буковине с 24 октября при наличии сертификата о вакцинации разрешается пользоваться общественным транспортом

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На Буковине с 24 октября при наличии сертификата о вакцинации разрешается пользоваться общественным транспортом

В Черновицкой области усиливают карантин с 24 октября для противодействия распространению COVID-19, но при наличии сертификата о вакцинации или действующего 72 часа экспресс-теста разрешается посещение различных заведений, а также пользоваться общественным транспортом.

"Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствует о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует 72 часа. Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области", - сказано в сообщении на странице Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

Такое решение приняла на заседании 23 октября областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам главы Черновицкой ОГА Сергей Осачук, Черновицкая область сейчас находится "в шаге от "красной зоны" и с каждым днем показатель заболеваемости коронавирусом растет. "Избежать полного локдауна мы можем только усилив карантинные мероприятия", - подчеркнул он.

Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм.

Также запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров. Кроме того, нельзя находиться в общественных местах без средств защиты.

Соблюдение рекомендаций Комиссии будут проверять специальные группы.

Теги: #транспорт #карантин #украина #буковина
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