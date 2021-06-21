В результате ливня на Буковине частично подтоплены 30 жилых домов и домохозяйств

В воскресенье вечером, 20 июня, в Черновицком районе в результате непогоды (интенсивный дождь) произошло подтопление более 200 жилых домов и домохозяйств, инфраструктуры района, количество которых вследствие постепенного снижения уровня воды уменьшается, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 21:00 остаются подтопленными 15 жилых домов и 15 дворов. Для откачки воды от ГСЧС привлечено 15 человек и 5 ед. техники (из них 4 мотопомпы). Комиссионные обследования для установления последствий непогоды и нанесенного ущерба продолжаются", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Ранее в ГСЧС сообщали о частичном подтоплении дождевыми потоками около 70 жилых домов и 150 домохозяйств в 17 населенных пунктах. В 29 населенных пунктах частично повреждено дорожное покрытие, проезд обеспечен.

В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет, а уровень воды постепенно снижается.