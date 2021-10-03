События

20:01 03.10.2021

Во время преследования контрабандистов на границе с Румынией был травмирован пограничник

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Во время преследования контрабандистов на границе с Румынией был травмирован пограничник

Недалеко от границы с Румынией контрабандисты сигарет, преследуемые правоохранителями, стали причиной ДТП, один пограничник травмирован, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в воскресенье.

"Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов с сигаретами и на автомобиле обратились в бегство. Правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму", -говорится в сообщении.

При этом, для того, чтобы остановить автомобиль правоохранители использовали оружие. Отмечается, что автомобиль удалось задержать, однако неизвестные скрылись.

Неизвестных контрабандистов продолжают искать.

Теги: #буковина #контрабандисты
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