Пограничники в Волынской области ранили контрабандиста

Сотрудники Государственной пограничной службы возле с.Высоцк (Волынская обл.) ранили из травматического оружия контрабандиста, который оказывал сопротивление при задержании за незаконную переправку сигарет в Польшу.

Как сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы, пограничники обнаружили трех человек, пытавшихся на лодке переместить через р.Западный Буг в Польшу более 15 тыс. пачек сигарет.

"Увидев правоохранителей, двое контрабандистов попытались убежать, а один из них начал оказывать физическое воздействие в отношении пограничника. Правоохранители применили устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями. Нарушитель получил травмы, после чего отказался от своих противоправных намерений", - сказано в сообщении.

Пограничники оказали первую медицинскую помощь мужчине и доставили его в центральную районную больницу.

Двое задержанных за попытку нарушения государственной границы привлечены к административной ответственности.