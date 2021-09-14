В Молдове пограничники задержали двух украинцев и одного белоруса за контрабанду табачных изделий

Украинские и молдавские пограничники в ночь на вторник задержали двух украинцев и одного белоруса, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради контрабанды табачных изделий, им грозит тюремное заключение согласно законодательства Молдовы, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Воздушное судно украинские пограничники совместно с молдавскими коллегами задержали сегодня ночью. Пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками за почти десять километров от н.п. Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине н.п. Грозница, Бричанского района (Республика Молдова) обнаружено АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группу лиц, которая обслуживала самолета", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали троих мужчин, двух граждан Украины, жителя Киева и черновчанина, а также гражданина Беларуси. Также обнаружили и изъяли средства навигации, которые использовали правонарушители.

В настоящее правоохранители Украины и Молдовы выясняют все обстоятельства правонарушения.

Отмечается, что контрабандистам грозит тюремное заключение в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.