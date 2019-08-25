События

11:04 25.08.2019

На границе с Румынией контрабандисты оставили более 4 тыс пачек сигарет – Госпогранслужба

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На границе с Румынией контрабандисты оставили более 4 тыс пачек сигарет – Госпогранслужба

На украино-румынской границе при попытке задержания контрабандистов последние оставили на месте более 4 тыс пачек сигарет, сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в ходе реализации оперативной информации вблизи государственной границы обнаружено движение группы неизвестных лиц с пакетами. При попытке задержания пограничниками отдела "Селятино" Черновицкого отряда осуществлен один предупредительный выстрел вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. Неизвестные лица обратились в бегство в тыл участка украино-румынской границы, оставив на месте 10 пакетов табачных изделий ", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье утром.

На месте пришествия, обнаруженные табачные изделия, а именно - 4620 пачек сигарет, доставлены в пограничное подразделение.

Теги: #контрабандисты #румыния #украина
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