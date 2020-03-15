СБУ заблокировала деятельность транснациональной группировки контрабандистов наркотиков

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве деятельность транснациональной организованной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ стоимостью почти 2,5 млн грн, сообщил пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, участники группы наладили незаконную переправку в нашу страну кокаина, психотропа МДМА ("экстази") и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Полученный из-за границы товар фигуранты реализовывали на территории Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

Также участники группировки из наркокурьеров контрабандно перемещали наркотики в одну из стран Ближнего Востока. Всего правоохранители задержали шестерых участников группировки.

Отмечается, оперативники СБУ во время 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и автомобилях фигурантов изъяли большое количество наркотических средств и психотропных веществ.

Также установлено, что фигуранты организовали в Киеве деятельность подпольного колцентра. Там дельцы занимались незаконным получением денег за проведение валютно-финансовых махинаций с реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки.

Отмечается, что задержанным объявленили о подозрении по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После проведения соответствующих экспертиз и комплекса следственных действий решится вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за совершение преступлений в составе организованной группы по ч. 3 ст. 28 Уголовного кодекса Украины.