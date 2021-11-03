На Буковине достроят пункты пропуска "Дяковцы" и "Красноильск"

В Черновицкой области будет завершена реконструкция международных автомобильных пунктов пропуска "Дяковцы" и "Красноильск", сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

По его словам, строители уже приступили к работам. Завершение реконструкции пунктов пропуска финансируется Государственной таможенной службой.

"Благодаря программе президента "Большое строительство" они превращаются из долгостроев и мертвых проектов в мощные инфраструктурные объекты, пользоваться которыми сможет каждый украинский и европейский путешественник", - отметил Осачук.

Глава ОГА также рассказал, что пригласил Генерального консула Румынии в Черновцах Ирину-Лоредану Стенкулеску "удостовериться, что буковинское окно в Европу открыто настежь, осталось только доработать функциональную готовность КПП".

Он также сообщил, что следующими будут КПП "Руська" и "Шепот" в буковинских Карпатах.

Согласно президентской программе "Большое строительство", в Украине по итогам 2020-2021 годов также должно быть обновлено более 600 км дорог к международным пунктам пропуска.