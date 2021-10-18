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06:44 18.10.2021

Полиция расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, где погибли два человека

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Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, которое произошло 16 октября возле села Иванковцы, где погибли два человека, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Предварительно правоохранители установили, что 48-летний житель села Иванковцы не справился с управлением автомобилем Mazda и допустил столкновение с припаркованным частично на обочине грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте аварии", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи полиции проводят досудебное расследование.

Теги: #расследование #дтп #украина #буковина
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