Полиция расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, где погибли два человека

Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, которое произошло 16 октября возле села Иванковцы, где погибли два человека, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Предварительно правоохранители установили, что 48-летний житель села Иванковцы не справился с управлением автомобилем Mazda и допустил столкновение с припаркованным частично на обочине грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте аварии", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи полиции проводят досудебное расследование.