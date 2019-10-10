Евреи всего мира скорбят о погибших в Галле - Борис Ложкин

Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин на своей странице в Фейсбук выразил соболезнования погибшим во время праздника Йом-Киппур в немецком городе Галле.

"Йом-Киппур — не только величайший праздник для евреев, но и день, когда, к сожалению, правоохранительные органы вынуждены быть особенно бдительными. Практически каждый год в этот день по всему миру активизируются террористы, горящие ненавистью к евреям", - написал Борис Ложкин.

9 октября возле синагоги в Галле, земля Саксония-Анхальт, террорист открыл огонь из автоматического оружия и забросал гранатами и взрывпакетами еврейское кладбище и окрестности. Есть погибшие и раненые среди случайных прохожих.

Жертв могло быть намного больше, если бы синагога была открыта. Как сообщает израильский канал 9, стрельбу вел 27-летний немец по имени Стефан. Свои действия он снимал на камеру и онлайн выкладывал видео в интернет. Стрелка уже задержала полиция. Предполагается, что террорист причастен к праворадикальной группировке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уже назвал произошедшее терактом и выразил соболезнования семьям погибших. Его поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. В знак солидарности с немецкими евреями она посетила синагогу в Берлине.

Ранее сообщалось, что нападавших было двое, однако официально известно только об одном нападавшем.

Напомним, 27 октября 2018 года в синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания) 46-летний американец Роберт Бауэрс устроил теракт, в результате которого погибли 11 человек, еще 6 получили ранения, также было ранено 4 полицейских.