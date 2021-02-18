Борис Ложкин: США и Украина объединены примером семьи госсекретаря Энтони Блинкена

В волне массовой эмиграции из царской России начала 20-века одной из семей, прибывших в США, была семья Меира Блинкена, прадеда нынешнего госсекретаря в кабинете Джо Байдена. Это произошло в 1904 году из-за еврейских погромов, охвативших Российскую империю, в том числе и территорию современной Украины. В США только в 1904 году из Украины бежало 105 000 евреев, которые нашли в Америке более толерантное к их происхождению и религии общество. Об этом пишет в Jerusalem Post президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Эта волна массовой миграции стала критическим поворотным моментом в истории Украины. В 1900 году каждый четвертый еврей во всем мире проживал на территории современной Украины. В то время в Украине проживало больше евреев, чем в любой другой стране", - пишет Ложкин.

В последующие годы погромы, Холокост и советские репрессии вызвали резкое падение еврейского населения Украины. И только в последние годы украинская еврейская община начала активно восстанавливаться. "Теперь я с гордостью могу сказать, что еврейская община Украины растет и процветает. Украина переживает настоящее возрождение еврейской жизни", - пишет президент ЕКУ.

Те же эмигранты, которые на рубеже веков выехали в США, пишет Ложкин, смогли успешно адаптироваться к американским демократическим и толерантным условиям и добиться на новой родине больших успехов: "В то время как евреи в Украине сталкивались с почти постоянными преследованиями, в Соединенных Штатах, где религиозная свобода была более защищена, многие евреи начали процветать. Среди американцев украинского еврейского происхождения такие титаны культуры 20-го века, как Боб Дилан, Леонард Бернстайн и Стивен Спилберг, а также Рут Бейдер Гинзбург, первая еврейская женщина - член Верховного суда".

Одним из тех украинских евреев, кто добился успехов в США, стал также Энтони Блинкен. "Госсекретарь Блинкен не забыл историю своей семьи и ту роль, которую Америка сыграла в поддержке евреев по всему миру во времена отчаянной нужды", - пишет президент ЕКУ.

По мнению Ложкина, назначение Энтони Блинкена государственным секретарем дает очередной повод отметить длительные и прочные связи между еврейскими общинами США и Украины. "Но более того, это также возможность вместе бороться за толерантность", - добавляет Ложкин.