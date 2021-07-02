Благотворительный фонд Бориса Ложкина удвоил миллион, собранный благотворителями "Таблеточек" для лечения детей с онкозаболеваниями

Благотворителям фонда "Таблеточки" понадобился всего один месяц, чтобы собрать миллион гривен, который будет использован для лечения детей с онкозаболеваниями. Еще один миллион к этой сумме добавил Благотворительный фонд Бориса Ложкина. Об этом президент Еврейской конфедерации Украины написал на своей странице в Facebook.

"Наш с Надеждой Шаломовой благотворительный фонд, как и было обещано на старте акции "Праздники без болезни", удвоил каждый взнос. Теперь миллионов стало два, а это значит, что вдвое больше детей смогут приблизиться к выздоровлению", - говорится в публикации Ложкина.

Акция "Праздники без болезни" стартовала в начале июня и была приурочена ко Дню защиты детей. Это уже не первый подобный совместный проект двух фондов. В прошлом году Благотворительный фонд Ложкина для Фонда "Таблеточки", основанного Ольгой Кудиненко, также сделал пожертвование в размере один миллион гривен.

"Для нас этот миллион стал уже четвертым за время сотрудничества с "Таблеточками", и мы точно знаем, куда пойдет каждая благотворительная гривна. 500 детей и 21 онкоотделение, находящиеся под постоянной опекой фонда, нуждаются в этих деньгах ежедневно", - добавил Ложкин.

По данным "Таблеточек", ежегодно в Украине детям ставится более 1000 диагнозов "рак". При этом, детский рак излечим, но его лечение должно быть системным, постоянным и, главное, своевременным. Средства благотворителей позволяют сотням детей вернуться к жизни без болезни.

"Раку не место на детском празднике. Благодаря вашей щедрости дети быстрее вернутся из больниц домой и будут праздновать дни рождения здоровыми", - поблагодарил фонд "Таблеточки" всех, кто принял участие в акции.