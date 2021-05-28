События

14:40 28.05.2021

Борис Ложкин переизбран вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса на следующие четыре года

2 мин читать

На зображенні може бути: 2 людини та люди стоять

Во время прошедшей 16-й пленарной ассамблеи ВЕК президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин был переизбран вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса на очередные четыре года.

"Поздравляю президента WJC Рональда Лаудера, главу правления Дэвида де Ротшильда, казначея Челлу Сафру и всех членов правления Конгресса, которые были избраны на очередной четырехлетний срок.

Для меня честь быть вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса. Это, безусловно, лучшая оценка деятельности Еврейской конфедерации Украины и ее роли в жизни мирового еврейского сообщества", - написал Ложкин в Facebook.

Всемирный еврейский конгресс, объединяющий 103 еврейские общины мира, в том числе и Еврейскую конфедерацию Украины, выступает главной консолидирующей силой всего еврейского мира. Во время недавнего конфликта между суверенным государством Израиль и группировкой ХАМАС усилиями ВЕК была организована всемирная массовая поддержка оборонявшемуся народу Израиля. Об этом, в частности, а также о необходимых мерах по минимизации в будущем террористических угроз шла речь на ассамблее ВЕК.

Среди многих других вопросов также была затронута проблема роста глобального антисемитизма и акцентировано внимание на важности сохранения памяти о Холокосте.

Эти темы будут в повестке дня и предстоящего, ставшего уже традиционным, третьего Kyiv Jewish Forum, который пройдет осенью. Борис Ложкин уже пригласил принять в нем участие всех участников ВЕК.

Напомним, ранее Борис Ложкин сообщал о том, что ЕКУ выступила инициатором проекта по изучению истории украинских евреев, который будет реализован на базе Тель-Авивского университета.

Теги: #ложкин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 18.02.2021
Борис Ложкин: США и Украина объединены примером семьи госсекретаря Энтони Блинкена

Борис Ложкин: США и Украина объединены примером семьи госсекретаря Энтони Блинкена

11:23 02.02.2021
Украина должна принять международное определение антисемитизма IHRA - Борис Ложкин

Украина должна принять международное определение антисемитизма IHRA - Борис Ложкин

12:02 21.12.2020
Президент ЕКУ Борис Ложкин подвел итоги 2020 года

Президент ЕКУ Борис Ложкин подвел итоги 2020 года

13:08 10.09.2020
Борис Ложкин подвел итоги KJF 2020 и анонсировал проведение третьего форума

Борис Ложкин подвел итоги KJF 2020 и анонсировал проведение третьего форума

20:13 08.09.2020
Ложкин заявляет о возрождении еврейской жизни в Украине

Ложкин заявляет о возрождении еврейской жизни в Украине

10:08 02.09.2020
Борис Ложкин: Второй Kyiv Jewish Forum пройдет в этом году в онлайн-режиме

Борис Ложкин: Второй Kyiv Jewish Forum пройдет в этом году в онлайн-режиме

16:25 11.08.2020
Борис Ложкин заявил о проведении Второго Kyiv Jewish Forum

Борис Ложкин заявил о проведении Второго Kyiv Jewish Forum

14:30 24.04.2020
Борис Ложкин передал киевской больнице уникальный дыхательный аппарат для лечения коронавируса

Борис Ложкин передал киевской больнице уникальный дыхательный аппарат для лечения коронавируса

12:01 01.04.2020
Борис Ложкин обеспечил ЛОРов защитными комплектами от коронавируса

Борис Ложкин обеспечил ЛОРов защитными комплектами от коронавируса

12:56 21.01.2020
ЕКУ присоединяется к кампании #Weremember - Борис Ложкин

ЕКУ присоединяется к кампании #Weremember - Борис Ложкин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве с 29 мая начнет работать Центр вакцинации от COVID-19 – Кличко

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

Украина с партнерами должна заставить Россию обеспечить работу мониторинговых органов на оккупированной территории - Резников

В Украине за сутки зафиксировано 3 306 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 13 298 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

Япония продлила режим ЧП из-за COVID-19

Украине не предоставят ПДЧ на саммите НАТО в июне, считает Кривонос

Отобраны 23 вуза для внедрения подготовительных курсов со стипендиальным обеспечением для молодежи с оккупированных территорий

СБУ предотвратила незаконный вывоз из Украины ювелирных украшений времен Скифской эпохи

САП заявила иск о гражданской конфискации необоснованных активов нардепа Волынца стоимостью более 7 млн грн

Кратковременные дожди и грозы будут на большей части Украины на уикенд

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о паспорте гражданина Украины в форме книжечки

Зеленский и премьер Словакии обсудили торгово-экономическое и секторальное сотрудничество между странами

В Николаеве разоблачено масштабное хищение дизельного топлива "Укрзализныци"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА