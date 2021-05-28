Борис Ложкин переизбран вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса на следующие четыре года

Во время прошедшей 16-й пленарной ассамблеи ВЕК президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин был переизбран вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса на очередные четыре года.

"Поздравляю президента WJC Рональда Лаудера, главу правления Дэвида де Ротшильда, казначея Челлу Сафру и всех членов правления Конгресса, которые были избраны на очередной четырехлетний срок.

Для меня честь быть вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса. Это, безусловно, лучшая оценка деятельности Еврейской конфедерации Украины и ее роли в жизни мирового еврейского сообщества", - написал Ложкин в Facebook.

Всемирный еврейский конгресс, объединяющий 103 еврейские общины мира, в том числе и Еврейскую конфедерацию Украины, выступает главной консолидирующей силой всего еврейского мира. Во время недавнего конфликта между суверенным государством Израиль и группировкой ХАМАС усилиями ВЕК была организована всемирная массовая поддержка оборонявшемуся народу Израиля. Об этом, в частности, а также о необходимых мерах по минимизации в будущем террористических угроз шла речь на ассамблее ВЕК.

Среди многих других вопросов также была затронута проблема роста глобального антисемитизма и акцентировано внимание на важности сохранения памяти о Холокосте.

Эти темы будут в повестке дня и предстоящего, ставшего уже традиционным, третьего Kyiv Jewish Forum, который пройдет осенью. Борис Ложкин уже пригласил принять в нем участие всех участников ВЕК.

Напомним, ранее Борис Ложкин сообщал о том, что ЕКУ выступила инициатором проекта по изучению истории украинских евреев, который будет реализован на базе Тель-Авивского университета.