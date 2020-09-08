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20:13 08.09.2020

Ложкин заявляет о возрождении еврейской жизни в Украине

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Ложкин заявляет о возрождении еврейской жизни в Украине

Экс-глава администрации президента Украины, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин в ходе Киевского еврейского форума 2020 заявил, что еврейскому народу Украины пришлось пережить ряд чрезвычайных драматических событий, однако в последние несколько лет идет настоящее возрождение еврейской жизни в стране.

"В этом году Киевский еврейский форум проводится в режиме онлайн. Форум организован Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Jerusalem Post для охвата еще более широкой и глобальной аудитории. Некоторые из вас могут задаться вопросом, почему Украина организовывает такое общемировое еврейское мероприятие. Ответ очень прост: на протяжении веков наша страна являлась одним из самых ярких и крупнейших центров еврейской жизни в мире, а украинские евреи расселились по всему миру", - сказал Ложкин в своем приветственном слове к участникам форума.

"Мы всегда были евреями и всегда были во всем мире. Знаете ли вы, что самое древнее из когда-либо найденных упоминаний о городе Киеве было написано на иврите? Движение хасидов зародилось и развивалось в Украине вместе с Баал-Шем-Товом, Нахманом из Брацлава и многими другими. В 1900 году 1 из 4 евреев в мире проживали на территории современной Украины, что делало ее самой большой еврейской страной в мире. Когда в 1917 году Украина обрела независимость, именно Украина была первой страной, которая выпускала монеты и банкноты на трех языках: украинском, русском и идиш", - отметил он.

Ложкин напомнил, что в последующие годы еврейскому народу Украины пришлось пережить ряд чрезвычайных драматических событий - сначала тысячи погромов, затем голод во время Голодомора, после этого, конечно, Холокост, и в конечном итоге советская антисемитская политика в отношении тех, кто не был истреблен.

"Большинство евреев в Украине погибло, но некоторым удалось сбежать в Израиль, Западную Европу и Америку. Голда Меир, Серж Генсбур, Боб Дилан, Дастин Хоффман, Исаак Стерн, Стивен Спилберг, Зигмунд Фрейд – их семьи приехали из Украины! Когда Украина стала независимой в 1991 году, в стране осталось очень мало евреев, процветал антисемитизм, и многие сомневались, что у еврейской жизни есть будущее. Но в последние несколько лет мы являемся свидетелями настоящего возрождения еврейской жизни в Украине", - сказал Ложкин.

Он подчеркнул, что возрождение украинского еврейства стало возможным благодаря внутренней силе сообщества, а также огромной поддержке, которую оно получило от "братьев и сестер со всего мира, особенно из Израиля, США и Европы".

"Пришло время вернуть этот долг миру. Еврейская Конфедерация Украины стремится внести свой вклад в развитие мировой еврейской общины, и именно поэтому мы организуем Киевский еврейский форум. Как предотвратить антисемитизм и бороться с ним? Какое будущее у американо-израильских отношений? Каким должно быть будущее иудаизма? Как мы должны увековечить память жертв Холокоста и обучить наше новое поколение? Это лишь часть вопросов, которые мы рассмотрим в ближайшие два дня. Хочу поприветствовать и поблагодарить всех замечательных спикеров форума, наших партнеров и участников. Для нас большая честь сотрудничать со всеми вами для того, чтобы сделать этот мир лучше и терпимее", - сказал Ложкин.

Теги: #евреи #ложкин
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