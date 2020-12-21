События

12:02 21.12.2020

Президент ЕКУ Борис Ложкин подвел итоги 2020 года

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Президент ЕКУ Борис Ложкин подвел итоги 2020 года

В конце XIX – начале XX веков Украина была страной с наибольшим количеством еврейского населения в мире, где проживала четверть всех евреев. Здесь зародился хасидизм, первое письменное упоминание Киева в Х веке было сделано на иврите. Украинцев и евреев связывает многовековая история, и 2020 год вписал в нее еще одну страницу. Борис Ложкин в Jerusalem Post называет события, которые, по его мнению, были наиболее знаменательными в 2020 году для украинской еврейской общины.

Одним из главных событий 2020 года президент ЕКУ назвал продолжение реализации проекта конфедерации под названием "Праведники моего города", направленного на сохранение памяти о Холокосте. ЕКУ в рамках этого проекта продолжает чествовать украинцев, которые рисковали своей жизнью, спасая евреев, и переименовывает улицы, площади и парки в городах Украины в честь местных Праведников.

Сохранению памяти о Холокосте было посвящено также подписание между правительством Украины и Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр (BYHMC) исторического меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. В рамках этого соглашения в 2021 году в Бабьем Яре будет построена мемориальная синагога и открыт центр по изучению трагедии времен Второй мировой войны.

"Это важно не только для Украины, но и для мировой еврейской общины. Он станет первым в Украине мемориальным центром Холокоста", - пишет Ложкин.

Он отмечает также, что в ноябре BYHMC и Яд Вашем вместе составили наиболее полный список жертв расстрелов в Бабьем Яре.

Еще одним важным событием года Ложкин называет проведение самой большой еврейской конференции в истории Украины - Киевского еврейского форума – 2020. Он был организован в онлайн-режиме и собрал аудиторию около 83 000 во всем мире.

И наконец, отмечает Ложкин, Еврейская конфедерация Украины в партнерстве с Тель-Авивским университетом запустила Инициативу исследования украинского еврейства: "Благодаря новаторскому подходу к выделению украинской еврейской общины из воспринимаемого монолита "советского еврейства", эта инициатива будет координировать стипендиальные сети в Израиле и за рубежом для поощрения академических исследований по истории и культуре украинских евреев".

"Украинская еврейская община сильна и едина в своих усилиях по продвижению мира и терпимости в Украине и во всем мире, восстанавливая и помня историю", - резюмировал Ложкин.

Напомним, ранее сообщалось, что после завершения Kyiv Jewish Forum 2020 Борис Ложкин анонсировал проведение третьего форума.

Теги: #ложкин
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