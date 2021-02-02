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11:23 02.02.2021

Украина должна принять международное определение антисемитизма IHRA - Борис Ложкин

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Антисемитизма в современной Украине практически нет, считает президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин. Однако для полноценного предотвращения проявлений нетерпимости Украине необходимо присоединиться к Международному альянсу памяти жертв Холокоста (англ. The International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA). Об этом Ложкин сказал в интервью изданию "Еврейский Обозреватель".

"В мире с 2016 года действует общее юридическое определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), - рассказал Ложкин. - Количество стран, принявших это определение, постоянно растет. В октябре его приняли в Албании, в ноябре присоединился даже Всемирный совет имамов, самое авторитетное объединение мусульманских лидеров. Украина же до сих пор членом IHRA не стала".

Когда Украина примет определение IHRA, не исключено, что и статистика проявлений антисемитизма изменится. Вряд ли это существенно отразится на данных, считает Ложкин, но сам факт принятия цивилизованного определения антисемитизма положительно скажется на международном имидже Украины. "Все факты, по крайней мере, были бы зафиксированы и преследовались по международно признанной процедуре, и мы бы устранили любые возможные двойные толкования", - добавил Ложкин.

Сегодня, по словам Ложкина, в Украине один из самых низких в мире показателей нетерпимости по отношению к евреям.

"На Киевском еврейском форуме в сентябре спецпредставитель США по вопросам антисемитизма Элан Карр приводил данные исследования авторитетной международной компании Pew Research – в Украине к евреям положительно относятся 83% населения. Это самый высокий показатель в мире", - рассказал президент ЕКУ.

Вместе с тем, отдельные инциденты все же случаются. Ложкин напомнил о недавнем разрушении праздничной Ханукии в Киеве на Контрактовой площади: "Вандал даже не скрывал своего лица, произнося на камеру откровенно антисемитскую речь, а потом еще и в соцсети выложил этот ролик – явное доказательство совершенного преступления".

Однако, согласно действующему законодательству, правоохранители, по словам Ложкниа, квалифицировали это преступление не как антисемитизм, а как хулиганство. Если бы Украина присоединилась к IHRA, двойное толкование этого инцидента было бы исключено.

Напомним, в сентябре в онлайн-режиме Еврейская конфедерация Украины проводила второй международный Kyiv Jewish Forum, собравший 83-тысячную аудиторию во всем мире.

Теги: #ложкин #еврейская_конфедерация_украины
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