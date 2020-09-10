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13:08 10.09.2020

Борис Ложкин подвел итоги KJF 2020 и анонсировал проведение третьего форума

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Борис Ложкин подвел итоги KJF 2020 и анонсировал проведение третьего форума

"Некоторые из вас присутствовали в прошлом году на открытии Киевского еврейского форума в Киеве. В этом году, организовав форум в онлайн-режиме, мы провели его у вас дома и привлекли к нему еще большее количество участников", - сказал президент Еврейской конфедерации Украины (ЕКУ) Борис Ложкин, завершая KJF 2020 и обращаясь к его участникам и наблюдателям.

Ложкин заявил, что еврейская концепция дебатов и искусство спора - это уникальное явление, корни которого мы наблюдаем еще в талмудической традиции.

"Согласно еврейской традиции, ученики всегда должны бросать вызов своим учителям и учиться как соглашаться, так и не соглашаться в уважительной и конструктивной манере, чтобы совместно продвигаться к истине", - сказал он.

По его оценкам, за последнее десятилетие фиксируется опасный рост политической и социальной поляризации в мире, люди все меньше и меньше слушают и слышат друг друга, крик стал привычнее слова.

"Как показывает история, первыми жертвами нетерпимости и ненависти всегда становятся евреи", - отметил Ложкин.

В своем заключительном слове он анонсировал проведение третьего Киевского еврейского форума.

Как известно, Kyiv Jewish Forum 2020 был организован ЕКУ в партнерстве с Jerusalem Post и проходил 8-9 cентября в режиме онлайн. Среди участников форума — президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сменный премьер-министр Израиля Бени Ганц, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, правозащитник Натан Щаранский и другие известные личности.

Теги: #ложкин #еврейская_конфедерация_украины
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