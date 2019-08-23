Вышинский не писал заявлений на обмен – адвокат

Главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский отказывается признавать свою вину в государственной измене и не просил об обмене в Россию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Андрей Доманский.

"Он (Вышинский – ИФ) отказывается признавать свою вину", - сообщил Доманский агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Заявлений на "обмен" он не писал", - добавил адвокат.

Комментируя возможную встречу представителей Вышинского с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой, которая в пятницу прибыла в Киев, Доманский сказал: "Ни официально, ни неофициально со мной никто не связывался и никакую информацию не сообщал".

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта 2019 года Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.