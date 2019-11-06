Вышинский вновь не явился в суд в Киеве, заседание перенесли на январь 2020г – прокуратура АРК

Подольский районный суд Киева перенес слушание дела по подозрению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в государственной измене на 14 января следующего года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Сегодня, 6 ноября 2019 года, руководитель "РИА Новости Украина" в очередной раз не явился в судебное заседание. По словам стороны защиты, неявка связана с пребыванием на лечении", отметили в прокуратуре.

В связи с этим Подольский районный суд города Киева перенёс судебное заседание на 14 января 2020 года.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Подольский райсуд Киева в июле 2019г продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога. Адвокаты главреда подали апелляционную жалобу на это решение. При этом 20 августа Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы.

28 августа Киевский апелляционный суд смягчил Вышинскому меру пресечения, избрав вместо содержания под стражей личное обязательство. Вышинского сразу же освободили из-под стражи.

Вышинский дал согласие на добровольное участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и Украине лиц и на готовность к перемещению за пределы Украины и 7 сентября прилетел в РФ вместе с другими лицами по списку.