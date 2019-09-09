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13:11 09.09.2019

Вышинский по-прежнему остается подозреваемым в деле о госизмене – прокуратура АРК

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Вышинский по-прежнему остается подозреваемым в деле о госизмене – прокуратура АРК

Процессуальный статус руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в уголовном производстве, расследуемом украинскими органами прокуратуры, остается прежним - он подозревается в государственной измене, поясняют в прокуратуре АР Крым.

"Юридически статус Вышинского в уголовном производстве не изменился. Обмен не повлиял на это. Также в отношении Вышинского действует и избранная ему ранее мера пресечения в виде личного поручительства", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в прокуратуре АРК.

При этом в ведомстве отметили, что прокуроры и в дальнейшем будут поддерживать обвинение в данном деле в суде, однако сложно спрогнозировать ход рассмотрения с учетом всех обстоятельств и вероятного отсутствия Вышинского на заседаниях.

Теги: #крым #прокуратура #вышинский
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