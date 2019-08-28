Глава СПЧ надеется на соответствующий ответ России на освобождение Вышинского в Киеве

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется на соответствующий ответ со стороны России на освобождение журналиста Кирилла Вышинского киевским судом.

"Я очень рад, что в судьбе Кирилла Вышинского произошел такой решительный поворот. Считаю, это очень хорошая новость для всех нормальных людей. Журналисту, который не совершил правонарушения, нечего делать в СИЗО", - сказал Федотов "Интерфаксу" (Interfax.ru) в среду.

Он надеется, что "с нашей стороны будут соответствующие ответы".