События

12:13 13.08.2019

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому на 20 августа

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Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому на 20 августа

Киевский апелляционный суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на продление ареста главному редактору "РИА Новости - Украина" Кириллу Вышинскому.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Автономной Республики Крым, соответствующее решение по ходатайству адвокатов Вышинского суд принял на заседании во вторник.

Как сообщалось, Подольский районный суд Киева в июле продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, обвиняемого украинскими правоохранителями в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Теги: #вышинский #суд
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