Вышинский "будет идти на обмен", поэтому суд изменил меру пресечения - источник

Главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский войдёт в список для обмена между РФ и Украиной, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда", - сказал собеседник агентства.

В то же время пока нет информации, когда может состояться обмен.

Сам же Вышинский ранее заявлял, что отказался давно отказался от обмена и свою позицию не менял.