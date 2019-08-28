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12:36 28.08.2019

Вышинский "будет идти на обмен", поэтому суд изменил меру пресечения - источник

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Главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский войдёт в список для обмена между РФ и Украиной, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда", - сказал собеседник агентства.

В то же время пока нет информации, когда может состояться обмен.

Сам же Вышинский ранее заявлял, что отказался давно отказался от обмена и свою позицию не менял.

Теги: #обмен #вышинский #суд
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