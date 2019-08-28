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12:07 28.08.2019

Суд отпустил Вышинского под личное обязательство

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Суд отпустил Вышинского под личное обязательство

Киевский апелляционный суд смягчил подозреваемому в государственной измене главреду "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения, избрав вместо содержания под стражей личное обязательство, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Киевский апелляционный суд, по результатам рассмотрения жалобы стороны защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" изменил меру пресечения на личное поручительство", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК в среду

При этом как сообщает интернет-издание "Громадське", согласно этому решению, Вышинского сразу же освободили из-под стражи.

Ранее в среду в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на продление срока ареста Вышинского до 19 сентября он заверил, что готов являться по первому требованию суда, если ему изменят меру пресечения на личное обязательство.

В свою очередь представительно гособвинения заявил, что не против изменения меры пресечения и считает, что личного обязательства как меры пресечения будет достаточно, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение дела.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Подольский райсуд Киева в июле 2019г продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога. Адвокаты главреда подали апелляционную жалобу на это решение.

При этом 20 августа Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы. "Рассмотрение апелляции отложено из-за болезни судьи", - сказали тогда агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре АР Крым.

Теги: #вышинский #обязательство #суд
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