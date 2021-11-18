Суд избрал депутату Леросу меру пресечения в виде личных обязательств

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечении внефракционному народному депутату Гео Леросу в виде домашнего ареста, возложив на него личные обязательства.

Соответствующее решение суд вынес в четверг.

"В удовлетворении ходатайства отказать… возложить на Лероса личные обязательства сроком на два месяца", - говорится в решение суда.

"Не согласен с решением суда, будем подавать апелляцию", - сказал Лерос журналистам после оглашения решения суда. Он отметил, что подозрения, выдвинутые в его адрес, необоснованные, поэтому меры пресечения не должно быть как таковой.

На заседании в четверг защита Лероса настаивала, что решение суда, невыполнение которого инкриминируется Леросу, было выполнено, соответственно, подозрение по этому эпизоду не является обоснованным.

Также адвокаты настаивали на том, что необоснованным является и подозрение по хулиганским действия в Верховной Раде, поскольку у жеста, который продемонстрировал депутат, не было вербального сопровождения. "У нас отсутствует квалификация жестов… очень сложно будет проводить экспертизу", - отметил представитель защиты.

Представители прокуратуры в свою очередь настаивали на обоснованности подозрения в части невыполнения Леросом решения суда и хулиганских действий.

На предыдущем судебном заседании защита сообщила, что Леросу было предъявлено одно подозрение в рамках объединенного уголовного производства, а в самом ходатайстве об избрании меры пресечения речь идет о двух эпизодах – по ст.382 УК (невыполнение решения суда) и об уголовном проступке в связи с хулиганскими действиями в Верховной Раде.

Как сообщалось, ГБР 12 ноября сообщило народному депутату Украины Гео Леросу о подозрении в невыполнении решения суда, которое вступило в законную силу.

По информации пресс-службы ГБР, речь идет о решении Киевского апелляционного суда от 11 августа 2021 года о признании недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию о Денисе Ермаке, которую Лерос распространил в соцсетях в марте 2020 года. Суд обязал нардепа опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст, решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу.

Кроме того, ГБР вручило подозрение Леросу за демонстрацию неприличного жеста в стенах парламента.

Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. Лерос подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч.1 ст.296 УК Украины).

4 ноября во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в зале заседаний парламента слово попросил внефракционный нардеп Гео Лерос, ранее исключенный из состава фракции "Слуга народа". В начале своего выступления Лерос назвал главу государства "предателем", после чего спикер Руслан Стефанчук попросил отключить Леросу микрофон. В ответ на это Лерос показал неприличный жест.

29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

30 марта того же года Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Производство было открыто по четырем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, ч.2 ст.344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, ч.2 ст.328 - разглашение государственной тайны, что повлекло тяжкие последствия, ч.1 ст.364 – превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа. Позже следствие добавило ряд статей, по которым проводится расследование - ст.328 (разглашение государственной тайны), ст.344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч.2 ст.190 (мошенничество) УК.

11 июня 2020 года НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В тот же день Зеленский публично заявил, что Денис Ермак, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, "точно не брал денег" и "просто болтун".

При этом Лероса, который также был его внештатным советником, глава государства назвал "аферистом".

Сам Денис Ермак обратился в суд с иском о признании недостоверной информацию и такой, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию информации, обнародованной Леросом. Печерский районный суд 31 мая 2021 года отказал в удовлетворении иска, однако Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требования истца в полной мере.