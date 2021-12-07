Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде обязательств для депутата Лероса

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения внефракционному народному депутату Украины Гео Леросу в виде личных обязательств.

"Пойдя в совещательную комнату, после звонка из офиса Зеленского, оставили мою меру пресечения в силе", - написал Лерос на своей странице в Фейсбук во вторник по результату рассмотрения апелляционной жалобы защиты на решение Печерского районного суда Киева.

"Исходя из решения апелляционного суда, единственное, что у меня остается - это обращаться в ЕСПЧ, с жалобой на нарушение ст.6 Конвенции, а также ст.18. (Применение ограничения прав и свобод… с целью политического преследования)", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, 18 ноября Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечении Леросу в виде домашнего ареста, возложив на него личные обязательства.

"Не согласен с решением суда, будем подавать апелляцию", - сказал тогда Лерос журналистам после оглашения решения суда. Он отметил, что подозрения, выдвинутые в его адрес, необоснованные, поэтому меры пресечения не должно быть как таковой.

Защита тогда сообщила, что Леросу было предъявлено одно подозрение в рамках объединенного уголовного производства, а в самом ходатайстве об избрании меры пресечения речь идет о двух эпизодах – по ст.382 УК (невыполнение решения суда) и об уголовном проступке в связи с хулиганскими действиями в Верховной Раде.

ГБР 12 ноября сообщило народному депутату Украины Гео Леросу о подозрении в невыполнении решения суда, которое вступило в законную силу.

По информации пресс-службы ГБР, речь идет о решении Киевского апелляционного суда от 11 августа 2021 года о признании недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию о Денисе Ермаке, которую Лерос распространил в соцсетях в марте 2020 года. Суд обязал нардепа опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст, решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу.

Кроме того, ГБР вручило подозрение Леросу за демонстрацию неприличного жеста в стенах парламента.

Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. Лерос подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч.1 ст.296 УК Украины).

29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

30 марта того же года Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

11 июня 2020 года НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В тот же день Зеленский публично заявил, что Денис Ермак, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, "точно не брал денег" и "просто болтун".

При этом Лероса, который также был его внештатным советником, глава государства назвал "аферистом".

Сам Денис Ермак обратился в суд с иском о признании недостоверной информацию и такой, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию информации, обнародованной Леросом. Печерский районный суд 31 мая 2021 года отказал в удовлетворении иска, однако Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требования истца в полной мере.