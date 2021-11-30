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13:53 30.11.2021

Лероса вызвали на допрос в ГБР 1 декабря

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Лероса вызвали на допрос в ГБР 1 декабря

Внефракционный народный депутат Гео Лерос сообщил, что вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) на среду, 1 декабря, когда в Верховной Раде запланировано оглашение послания президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского! Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в это время другие суды. Они попросили перенести допрос, на что получили в ответ угрозы. Это препятствие депутатской деятельности!", - написал Лерос в Facebook.

При этом он подчеркнул, что следователь мог вызвать его в любой другой день или хотя бы во второй половине дня в среду, и назвал происходящее "репрессиями Зеленского".

Как сообщалось, ГБР 12 ноября сообщило Леросу о подозрении в невыполнении решения суда, которое вступило в законную силу. По информации пресс-службы ГБР, речь идет о решении Киевского апелляционного суда от 11 августа 2021 года о признании недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию о Денисе Ермаке, которую Лерос распространил в соцсетях в марте 2020 года. Суд обязал нардепа опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст, решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу.

Кроме того, ГБР вручило подозрение Леросу за демонстрацию неприличного жеста в стенах парламента. Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. Лерос подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч.1 ст.296 УК Украины).

4 ноября во время пребывания Зеленского в зале заседаний парламента слово попросил Лерос, ранее исключенный из состава фракции "Слуга народа". В начале своего выступления он назвал главу государства "предателем", после чего спикер Руслан Стефанчук попросил отключить Леросу микрофон. В ответ на это Лерос показал неприличный жест.

Источник: https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4572323749471385

Теги: #гбр #допрос #лерос
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