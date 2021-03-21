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05:44 21.03.2021

Пашинян считает, что Россия выполнила все союзнические обязательства перед Арменией во время войны в Карабахе

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Пашинян считает, что Россия выполнила все союзнические обязательства перед Арменией во время войны в Карабахе

Россия во время войны в Нагорном Карабахе полностью выполняла свои союзнические обязательства перед Арменией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Во время войны Россия однозначно и несомненно выполняла свои союзнические обязательства. Но есть один нюанс. Мы долгое время приписывали России такие союзнические обязательства, которые она не имела. Это важный нюанс. Россия, как государство, как позвоночник, стержень бывшего СССР, имеет обязательства перед странами бывшего Союза, как перед Арменией, так и перед Азербайджаном", - сказал Пашинян в субботу на встрече с жителями Арагацотнской области республики.

Он добавил, что "Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана".

"Мы должны понимать, что союзнические обязательства очерчены в конкретных рамках", - отметил Пашинян.

Ранее руководство Армении неоднократно обвиняло Россию в продаже вооружения Азербайджану.

Теги: #россия #обязательство #армения #карабах
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