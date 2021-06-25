Кабмин обязал со 2 июля прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии при въезде в Украину сдавать экспресс-тест на антиген

Кабинет министров Украины принял ряд мер противодействия коронавирусу штамма "Дельта", в частности иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывающим в страну из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, РФ и Португалии, при въезде необходимо будет пройти экспресс-тестирование на антиген, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санврача Игоря Кузина.

"Прежде всего, мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу", - сказал Кузин.

По его словам, тесты также необходимо будет сдавать иностранцам и лицам без гражданства, которые находились на территории Индии, Великобритании и Северной Ирландии, РФ и Португалии не менее семи дней в течение последних 14 дней.

При наличии отрицательного результата прибывающим позволят въехать в Украину. В случае отсутствия такого результата или отказа от тестирования пограничник отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 закона "О пограничном контроле".

При этом, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет), которые прибыли или находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних 14 дней, также должны пройти экспресс-тестирование в пунктах пропуска и в случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Работники Нацполиции обеспечат сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля к санитарной зоне для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации. Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Новые нормы будут действовать со 2 июля.