"Укрзализныця" своевременно выполняет обязательства по всем заимствованиям – и.о. главы компании

АО "Укрзализныця" своевременно выполняет обязательства по всем заимствованиям, об этом в ходе онлайн-конференции с ведущими инвесторами международного рынка капитала заявил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.

Он также отметил, что "Укрзализныця" ведет стабильную деятельность несмотря на многочисленные экономические и социальные вызовы.

"Репутация порядочного и надежного партнера является приоритетом. Мы прилагаем все усилия для поддержания надлежащего уровня ликвидности и способны обеспечить финансовую устойчивость в период экономической и финансовой турбулентности, учитывая принятые компанией активные меры и поддержку правительства", - заявил и.о. главы "Укрзализныци".

Юрик подчеркнул, что открытый диалог с международными инвесторами, особенно во времена глубоких структурных изменений в мировой экономике, чрезвычайно важен для компании.

"Мы объективно доносим всю информацию о результатах деятельности и финансовом состоянии общества, делимся нашим видением дальнейшей работы. Уверен, текущая ситуация, какой бы сложной она ни была, является мощным стимулом для улучшения эффективности организационных процессов "Укрзализныци" и повышения инвестиционной привлекательности компании", - отметил он.

Относительно ожиданий от 2020 года, Юрик подчеркнул, что главным вызовом для "Укрзализныци", как и для большинства компаний, является преодоление последствий пандемии Covid-19.

"Укрзализныця" работает над оптимизацией операционных расходов и капитальных инвестиций. "Введен жесткий контроль расходов. Правление уже согласовало ряд превентивных мер на случай обострения эпидемической ситуации, которые должны помочь сохранить ликвидность и рабочие места", - отметил Иван Юрик.